Владимир, , 12:11 — REGNUM Во Владимире появились записи с камер видеонаблюдения, на которых неизвестный мужчина поджигает ресторан на улице Большой Московской, сообщает ГТРК «Владимир».

Пожар произошёл в ночь со 2 на 3 ноября. Горела вывеска и входная группа ресторана. Позже в соцсетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина подходит ко входу в кафе с большой бутылкой и затем убегает, а входную группу охватывает огонь.

По данным региональных СМИ, в этом же здании ранее произошёл еще один пожар — в середине октября.