Рыбинск, Ярославская область, , 12:08 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области сгорела котельная, принадлежащая муниципальному предприятию «Теплоэнерго». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в главном управлении МЧС по Ярославской области. При пожаре погиб 55-летний оператор котельной. Объект расположен на улице Бурлацкой в промышленной зоне микрорайона Слип города Рыбинска.

Котельная в Рыбинске Администрация Рыбинска

«Пожар начался в 6.58 утра 5 ноября, окончательно возгорание было ликвидировано в 9.44. С огнем боролись 5 единиц техники и 20 человек личного состава. Горело оборудование котельной на общей площади 40 квадратных метров», — пояснили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Как рассказали ИА REGNUM в администрации Рыбинска, пожар начался в бытовке, которая прилегает к котельной. Повреждена электропроводка. Без теплоснабжения на данный момент остались 4 малоэтажных жилых дома.

«В настоящее время устанавливаются причины пожара и смерти оператора котельной. Также совместно с областным департаментом ЖКХ прорабатывается вопрос о необходимости установки модульной котельной на месте ЧП для своевременного подключения к теплоисточнику жителей 4 домов», — сказал заместитель главы администрации Рыбинска по безопасности Алексей Старухин.

На данный момент устанавливаются причины пожара и понесенный МУП «Теплоэнерго» ущерб.

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