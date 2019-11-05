Первоуральск, Свердловская область, , 12:07 — REGNUM В Свердловской области предприятие «Русский хром 1915» привлечено к административной ответственности за размещение отходов III—IV класса опасности в отсутствие действующей лицензии на данный вид деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Первоуральский городской суд утвердил постановление надзорных инстанций о назначении денежного штрафа в размере 200 тыс. рублей. Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, но безрезультатно. Решение первой инстанции вступило в законную силу.

Напомним, что нарушение законодательства установлено по итогам проверки, которую провели сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Плановые надзорные мероприятия состоялись в июле 2019 года. При этом лицензия предприятия на размещение производственных отходов закончилась в начале года.

Отметим, что на данный момент «Русский хром 1915» переоформляет лицензию.