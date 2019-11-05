Чебоксары, , 12:03 — REGNUM В Шумерлинском районе Чувашии в суд ушло уголовное дело по факту фиктивной регистрации граждан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, в доме площадью 15 кв. метров было зарегистрировано девять человек.

В ходе проверки миграционного законодательства внимание правоохранителей привлекла жительница Шумерли, которая прописала в своём доме в районе девять человек. По данным прокуратуры, дом не был подключен к сети газоснабжения, в нем отсутствует печное отопление, на дверях не было замков, и строение считается ветхим. Площадь дома составляет около 15 кв. метров.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ («Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания»).

Отметим, что в Шумерлинском районе Чувашии неоднократно выявлялись факты фиктивной регистрации иностранных граждан. К примеру, в 2014 году ранее судимая жительница района прописала пятерых иностранных граждан. При этом дом не был пригоден для жилья: в нём не было ни света, ни воды, строение требовало ремонта.

Аналогичные факты выявляются в Чебоксарах. В частности, в 2016 году 33-летняя жительница в своей квартире по улице Эльгера зарегистрировала четырех граждан из Азербайджана, Киргизии и Таджикистана, 45-летний мужчина прописал в квартире по улице Мичмана Павлова четырех граждан Таджикистана.

Напомним, фиктивная регистрация иностранных граждан уголовно наказуема. За свою предприимчивость фигуранты уголовных дел могут угодить за решетку на срок до 3 лет.