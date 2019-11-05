Нарьян-Мар, , 12:00 — REGNUM Следственный комитет России опубликовал видео следственных действий с обвиняемым в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара. Видео опубликовано на YouTube-канале СКР.

По версии следствия, 31 октября 36-летний безработный житель города подошел к детскому саду «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник детского учреждения впустил обвиняемого, приняв за родителя одного из воспитанников.

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Мужчина поднялся на второй этаж и прошел в спальню, где в это время отдыхали дети. При этом один из воспитателей попыталась преградить ему дорогу, но обвиняемый оттолкнул ее. После этого мужчина зашел в комнату и нанес смертельные ножевые ранения спящему шестилетнему мальчику.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали его. В ходе допроса он раскаялся в содеянном. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, в настоящее время обвиняемый находится в СИЗО.

По предварительным данным, мужчина находился под наблюдением врача психиатра-нарколога в связи с зависимостью от алкоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Ненецкого АО Александра Цыбульского, самое главное, что все должны понять, что многие вещи происходят из-за человеческого равнодушия.

«Вот если бы все выполняли свои обязанности так, как предписано по инструкции, если бы всем не казалось, что всё слишком благополучно и ничто нам не угрожает, возможно, удалось бы избежать этой трагедии», — сказал губернатор.

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