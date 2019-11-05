Уфа, , 11:58 — REGNUM Природоохранная межрайонная прокуратура Башкирии добилась удаления в системе 2ГИС-Уфа рекламы пунктов приема металлолома и вторсырья, не имеющих лицензию на указанный вид деятельности. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, в системе 2ГИС-Уфа размещалась информация о 30 таких пунктах.

Отмечается, что прокурор внес представление в адрес руководства ООО «ДубльГИС» об устранении данных нарушений. В результате, незаконную рекламу удалили из справочной системы.

Кроме этого, в отношении компании заведено дело о нарушении законодательства о рекламе.

Сообщается, что также был заблокирован интернет-сайт, на котором была размещена данная информация.