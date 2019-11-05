Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM В Ростовской области в период с января по сентябрь 2019 года произошло 2 тыс. 227 дорожных аварий. Для сравнения: за аналогичный период 2018 года на Дону ДТП случилось почти на 22% больше — 2 тыс. 847, сообщает ИА REGNUM.

За девять месяцев текущего года количество погибших в авариях сократилось более чем на 25% — с 410 до 306 случаев. Кроме того, почти на 20% уменьшилось число пострадавших в ДТП — 2 тыс. 830 человек (в 2018 году — 3 тыс. 522).

Примечательно, что в Ростовской области возросло число ДТП, произошедших по вине водителей автобусов, — на 16,3%.