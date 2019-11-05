Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM Массовое отравление сотрудников головного офиса российской сети гипермаркетов и супермаркетов «Лента» произошло во вторник, 5 ноября. Порядка 60 человек почувствовали недомогание после обеда в служебной столовой и обратились к врачу.

Предварительной причиной отравления считают некачественную курицу крупного белорусского производителя. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источник в сети магазинов.

По данным пресс-службы «Ленты», в этот день в столовой подавали курицу, которую поставляют специально для сотрудников гипермаркета. Однако конкретную причину отравления установят после проведения ряда лабораторных анализов.

Напомним, в октябре 2019 года кишечная инфекция была выявлена у работников и воспитанников в детском саду Адмиралтейского района Петербурга.

Минувшем летом и осенью в Петербурге произошло несколько случаев массового отравления людей, в том числе детей, в различных кафе.

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