Красноярск, , 11:47 — REGNUM В Партизанском районе Красноярского края следствие устанавливает обстоятельства гибели 17-летнего подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в Главном следственном управлении по Красноярскому краю и Хакасии.

Подросток умер 1 ноября в больнице посёлка Саянский. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 31 октября четверо мужчин, в том числе 17-летний подросток, укладывали водопроводную трубу в траншее в посёлке Запасной Имбеж. Траншея была выкопана около жилого дома.

Во время работы на одного из мужчин стал осыпаться грунт, он выбрался из траншеи, но там остался его сапог. Чтобы поднять сапог, в траншею спрыгнул 17-летний подросток. В это время грунт осыпался прямо на несовершеннолетнего, ударив его по ногам и животу.

Подросток смог самостоятельно выбраться из траншеи. На место происшествия приехали родители, которые отвезли его в больницу. Несмотря на усилия медиков, пострадавший через непродолжительное время скончался.

Сейчас следствие опрашивает родителей подростка, а также очевидцев происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в октябре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих рабочих в траншее.

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