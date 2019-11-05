Воронеж, , 11:46 — REGNUM Крупная авария на водоводе в Левобережном районе Воронежа оставила без воды жителей частного сектора, а также школу, детский сад. Об отключении утром 5 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-служба ООО «РВК-Воронеж».

По информации компании, утечка была обнаружена на стальном водоводе диаметром 530 мм в районе дома 155 по улице Циолковского, в настоящее время на месте работает аварийно-восстановительная бригада, ведутся земляные работы. Причина аварии пока неизвестна.

Для проведения работ ограничено водоснабжение домов частного сектора — в зону отключения попали дома №№ 113−129, 60−185 по улице Циолковского и №№ 27−50 по улице Туполева. Также в зоне отключения оказались школа №88 и детский сад №69.

«Устранение утечки осложнено проходящим рядом с водоводом ливневым коллектором и близостью грунтовых вод, что вызывает обрушение грунта», — уточнили в пресс-службе компании.

Восстановить водоснабжение специалисты рассчитывают до 17:00 5 ноября. В мэрии уточнили, что детский сад и школа работают в обычном режиме.