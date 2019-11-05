Ксанти, Греция, , 11:31 — REGNUM 4 ноября греческая полиция арестовала грузина — водителя грузовика, перевозившего 41 нелегального мигранта в рефрижераторе. Об этом сообщают греческие СМИ.

Правоохранители арестовали нарушителя на севере страны, недалеко от города Ксанти. Нелегальные мигранты были обнаружены во время осмотра транспортного средства. По данным СМИ, в грузовике-рефрижераторе находились мигранты из Сирии, Ирана и Афганистана, которые пытались попасть на территорию Евросоюза. Шестеро из них — несовершеннолетние.

Водитель из Грузии сейчас допрашивается в полиции. 8 мигрантов с дыхательными проблемами доставлены в больницу.