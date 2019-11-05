Екатеринбург, , 11:37 — REGNUM В Екатеринбурге задержан житель Режа, подозреваемый в серии разбойных нападений на пункты микрозаймов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Сыщики уголовного розыска задержали подозреваемого 3 ноября по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый, безработный 39-летний гражданин, который в ходе допроса признал свою вину. Предварительно установлено, что подозреваемый приехал в Екатеринбург для совершения противоправных действий, и проживал на съёмной квартире.

По версии органов дознания, гражданин совершил три налёта на пункты микрозаймов 3 ноября 2019 года. Также ему инкриминируются аналогичные преступления в Реже.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных статьями 161 («Грабёж») и 162 («Разбой») УК РФ.