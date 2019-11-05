Нарьян-Мар, , 11:30 — REGNUM Следователи предъявили обвинение мужчине, который подозревается в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара, сообщает 5 ноября Следственный комитет России.

«36-летнему неработающему жителю города Нарьян-Мара предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи предъявили обвинение охраннику, который открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в детский сад «Сказка» в Нярьян-Маре ворвался мужчина и нанес смертельное ножевое ранение спящему шестилетнему мальчику. Преступник был задержан и арестован решением суда на два месяца. Возбуждено уголовное дело.

Уполномоченный по защите прав ребенка Анна Кузнецова выразила свое возмущение проявленной сотрудниками детского сада халатностью

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