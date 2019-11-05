Элиста, , 11:29 — REGNUM Назван виновный в масштабной аварии на газопроводе в Калмыкии, в результате которой без газа осталось несколько населённых пунктов. О результатах проверки 5 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По данным прокуратуры, авария произошла в результате незаконного проведения земляных работ индивидуальным предпринимателем по договору субподряда — ИП прокладывал кабель волоконно-оптической линии связи ПАО «Ростелеком» на территории Кетченеровского СМО. При этом проведение работ ни с администрацией района, ни с АО «Газпром газораспределение Элиста» согласовано не было.

Как установлено, при проведении работ 2 ноября около 19:00 был поврежден межпоселковый газопровод высокого давления. В результате без газа и отопления осталось 12 населённых пунктов, в которых проживают около семи тысяч жителей. Отключенными от тепла и газа оказались, в том числе районная больница и Кетченеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено два административных дела, самовольном перемещении плодородного слоя почвы и о повреждении газопровода по неосторожности.

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