Горловка, ДНР, , 11:31 — REGNUM Боевики ВСУ повредили частный дом в посёлке Зайцево на окраине Горловки, заявил мэр города Иван Приходько, сообщило 5 ноября «Донецкое агентство новостей».

«Вчера в 21:30 в результате миномётного обстрела посёлка Зайцево со стороны украинских силовиков зафиксировано прямое попадание снаряда в дом по улице Лациса», — рассказал он.

Приходько отметил, что в доме находился мужчина, но он, к счастью, не пострадал.

Представители Совместного центра контроля и координации (СЦКК) выехали на место события, чтобы зафиксировать последствия обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ совершили 23 обстрела территории ДНР, выпустив 177 единиц боеприпасов.

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