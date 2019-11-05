Усть-Илимск, Иркутская область, , 11:27 — REGNUM В Усть-Илимске Иркутской области вынесен приговор 28-летнему уроженцу Киргизии Гайратбеку Ульмасову, обвиняемого в убийстве своего начальника. Подробности дела сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Год назад, в ночь с 27 на 28 октября мужчина проник на территорию компании, расположенного на промышленной площадке лесоперерабатывающего комплекса.

«Затем он нанес своему бывшему начальнику (уроженцу КНР) несколько ударов металлической трубой по голове, который от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в СКР.

Нападавший с места происшествия скрылся, после чего вовсе покинул территорию России. Правоохранителями он был объявлен в розыск. Спустя некоторое время Ульмасов прилетел в Новосибирск, где сразу же был задержан сотрудниками полиции.

В результате суд признал его виновным в убийстве и приговорил к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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