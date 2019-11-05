Уфа, , 11:24 — REGNUM В Башкирии заблокировали 14 сайтов, на которых содержались сведения о свободной продаже боевого огнестрельного оружия дистанционным способом. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, сайты были выявлены в ходе мониторинга сети интернет сотрудниками Учалинской межрайонной прокуратуры.

Отмечается, что информация, размещенная на этих сайтах, подрывает основы конституционного строя и способствует совершению преступления, предусмотренного ст. 222 Уголовного кодекса РФ, а также нанесению вреда здоровью и жизни граждан.

Межрайонная прокуратура направила в суд иск и потребовала признать указанные сведения запрещёнными к распространению.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил требования в полном объеме.

Сообщается, что Роскомнадзор заблокировал данные интернет-страницы.