Воронеж, , 11:10 — REGNUM Организация незаконной миграции пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области, сообщила 5 ноября ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

«Полицейскими во взаимодействии с коллегами из регионального ФСБ при силовой поддержке Росгвардии по подозрению в совершении данного противоправного деяния задержаны трое уроженцев Средней Азии в возрасте от 22 до 42 лет», — уточнила Куликова.

По данным следствия, на территории Воронежской области задержанные предоставляли услуги иностранцам, желающим легализоваться на территории России. В частности, они готовили и сопровождали документы для получения иностранцами права на длительное пребывание в России и на работу в РФ. При этом, сообщили в ГУ МВД, часть документов подделывалась либо они содержали ложные сведения. При обысках по месту жительства иностранцев были изъяты паспорта граждан различных государств, мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты, деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции». Двое задержанных по решению суда отправлены под стражу, ещё один — под домашний арест. Подозреваемым грозит срок лишения свободы до семи лет.