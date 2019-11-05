Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM Более 35,8 тонн снега вывезли работники коммунальных служб Екатеринбурга из города с начала ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы в Екатеринбурге по уборке снега проводились все минувшие выходные и праздничные дни в круглосуточном режиме. На данный момент коммунальщики продолжают устранять последствия обильного снегопада.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября и первых числах ноября в Свердловской области прошёл сильный снегопад.

Отметим, что в первой половине текущей недели ожидается потепление до плюсовых температур, но затем на Урал вновь вернутся морозы.

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