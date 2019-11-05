Уфа, , 11:06 — REGNUM Деятельность опасной газозаправки приостановлена в Башкирии. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, на газозаправочной автомобильной станции в Благовещенском районе рама резервуара для сжиженного газа не была закреплена к фундаменту для того, чтобы исключить её опрокидывание. А сам резервуар и топливнораздаточная колонка не были ограждены.

Кроме этого, на АГЗС не было лестниц и площадки для обслуживания и ремонта оборудования.

По данному факту Благовещенская межрайонная прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя административное дело по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ, а суд приостановил деятельность опасного объекта на срок 60 суток.