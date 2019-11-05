Кампала, , 11:04 — REGNUM Угандийские силы полиции применили слезоточивый газ против журналистов в столице страны, Кампале, выступивших против предполагаемых злоупотреблений со стороны полиции. В ходе демонстрации пять человек были арестованы, но позже освобождены, передает Daily Monitor Uganda.

Демонстрации последовали за арестом нескольких журналистов в Университете Макерере, которые на прошлой неделе освещали студенческие протесты в связи с повышением платы за обучение на 15%.

Журналисты, вышедшие на акцию протеста в понедельник, 4 ноября, потребовали надлежащего расследования и судебного преследования в отношении сотрудников полиции, которые якобы избили и арестовали журналистов в университете Макерере.

Они также требовали расследования предполагаемых актов жестокости со стороны полиции по отношению к журналистам, имевшим место несколько лет назад.

Журналисты намеревались дойти до штаба полиции, чтобы представить петицию, но на пути были заблокированы и атакованы слезоточивым газом, передает издание. Группа журналистов в настоящее время встречается с начальником полиции, чтобы обсудить суть их требований.

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