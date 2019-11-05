Казань, , 10:55 — REGNUM В Казани произошел пожар в девятиэтажном здании на улице Нурсултана Назарбаева. По данным регионального управления МЧС, возгорание произошло в кухне одной из квартир на четвертом этаже.

На месте работают пожарные расчеты в составе 59 человек и 20 единиц техники. Жители верхних этажей просят о помощи, сообщает «Бизнес-online». До настоящего момента через окна спасены пять человек. Информация о погибших и пострадавших уточняется. Эвакуация продолжается.

Открытое горение было ликвидировано в 10:29 мск. Издание отмечает, что в здании располагается общежитие Университета культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле произошел пожар в здании общежития Росгвардии в московском районе Лефортово. Возгорание произошло в подвале, в помещении горели лакокрасочные изделия, возникло сильное задымление, в связи с чем были эвакуированы около 90 человек. В результате происшествия пострадали трое человек.