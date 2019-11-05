Луганск, 5 ноября 2019, 10:47 — REGNUM В результате обстрела ВСУ погиб один защитник Донбасса, сообщили 5 ноября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения в ходе обстрелов украинскими силовиками из 14-й бригады ВСУ населённого пункта Донецкий. В ходе обстрела использовалось вооружение БМП.
Позже окрестности населённого пункта Калиново обстреляли боевики 72-й бригады ВСУ из противотанкового гранатомёта и крупнокалиберного пулемёта.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования пять раз обстреляли территорию ЛНР, используя миномёты калибра 82 мм, гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.
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