Уфа, , 10:41 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Башкирии по факту пожара в жилом доме, в котором погибли мать и ее двое детей. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью с 4 на 5 ноября текущего года загорелся жилой частный дом в селе Верхние Татышлы. Во время тушения пожара были обнаружены тела двоих детей 2 и 8 лет и их 29-летней матери. Кроме этого, троих мужчин госпитализировали с ожогами различной тяжести.

Отмечается, что на место пожара оперативно выехали сотрудники полиции со следователями и следователями-криминалистами управления СК РФ по Башкирии, а также эксперт и дознаватель МЧС. В настоящее время следственно-оперативная группа осматривает место происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Для установления причин смерти погибших и причин пожара в ближайшее время будут назначены экспертные исследования. Допрашиваются свидетели трагедии и устанавливаются все ее обстоятельства.

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