, 10:18 — REGNUM В Омске 23-летняя студентка медуниверситета скончалась после операции по удалению двух небольших рубцов на шее и ноге.

Простую операцию проводил не квалифицированный специалист по этому профилю, а преподаватель девушки — хирург-онколог, передаёт «Комсомольская правда Омск».

По информации издания, медик неправильно рассчитал дозу лидокаина. Девушка впала в кому и через несколько дней умерла в реанимации.

Родители аспирантки медвуза опасаются, что обвиняемый может уйти от ответственности, специально затягивая разбирательство по делу, которое уже передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года жительница Красноярска умерла из-за неверного диагноза после пяти операций. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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