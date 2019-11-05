Кампала, , 10:21 — REGNUM Ученица начальной школы Букари в районе Букибоколо округа Будуда на востоке Уганды потеряла сознание и тут же скончалась во время сдачи экзамена первичной аттестации (PLE). Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Директор школы Дэвид Китуту сообщил, что 14-летняя школьница упала в обморок в экзаменационной комнате и скончалась около 10:30 утра, до того, как ее доставили в ближайший медицинский центр.

«Она упала в обморок и сразу же умерла, прежде чем мы смогли отреагировать и доставить ее в медицинское учреждение для лечения», — сказал Китуту.

Погибшая школьница была в группе из 21 ученика, зарегистрировавшегося для сдачи экзамена PLE в школе Букари, вместе с 695 700 школьников, сдававших этот экзамен в школах по всей стране. Экзамены заканчиваются сегодня, 5 ноября, сообщают журналисты.

Китуту заявил, что родители погибшей школьницы сказали им, что девочка болела малярией, когда она направилась на экзамен утром в понедельник, 4 ноября.

«Родители сказали нам, что она некоторое время болела и что они пытались отговорить ее от сдачи экзамена, но она настояла, так как она хотела посещать школу», — сказал он.

Отец погибшей Джон Вондера сказал репортеру Daily Monitor, что он попросил ее остаться дома и завершить лечение, но она отказалась.

«Моя дочь была больна, но она настаивала на том, что не может позволить себе пропустить экзамен и ждать еще год», — сказал он.

Вондера назвал свою дочь умной и способной девочкой, отмечают журналисты.

Исполняющий обязанности окружного комиссара полиции Дэвид Агаба подтвердил смерть ученицы и сказал, что они проводят расследование, чтобы установить детали трагедии.