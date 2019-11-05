Салехард, , 10:12 — REGNUM На Ямале местами «горят» снег и лёд. Всполохи огня идут словно из-под земли. Пользователи социальных сетей распространяют ролики с необычным явлением, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Однако специалисты предупреждают об опасности «огненной земли». Ямальский геолог Евгений Никитин сообщил ИА «Север-Пресс», что с подобными явлениями можно встретиться на Иртыше, на Оби и даже на озере Байкал.

Подземное пламя, по его словам, не что иное, как скопление горючего газа, горящего метана, подо льдом или почвой. Иногда газовые пузыри вырываются наружу, и это крайне опасно для жизни человека.