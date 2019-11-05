Чебоксары, , 10:11 — REGNUM В Чувашии в выходные, 2−4 ноября, произошёл ряд крупных аварий. В ДТП попали мотоблок, снегоуборочная техника и электричка. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

3 ноября в Порецком районе произошла авария с участием мотоблока. По данным полиции, на дороге Чебоксары — Сурское 34-летний житель села Кудеиха при выезде на мотоблоке со второстепенной дороги совершил столкновение с ВАЗ-2110. Сельчанин получил травмы, после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

«В ходе медицинского освидетельствования у предполагаемого виновника ДТП установлено состояние алкогольного опьянения», — говорят в МВД по Чувашии.

По данным полиции, с начала года в республике в ДТП с участием мотоблоков погибли два человека, в 2018 году — три.

Две крупные аварии произошли 2 ноября в Канашском районе. Снегоуборочный автомобиль в районе перегона, оборудованном светозвуковой сигнализацией, столкнулся с электричкой. Предварительно установлено, что водитель КамАЗа не убедился в безопасности манёвра и выехал на железнодорожный переезд. Пассажиров в электричке не было. В результате аварии водитель снегоуборочной техники доставлен в больницу.

В тот же день в Канашском районе в аварии с участием двух автомобилей пострадали четыре человека. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу движения 24-летней местной жительницы: в результате столкновения двух «Жигулей» в больницу были доставлены водители и пассажиры обоих автомобилей. Два человека госпитализированы, двоим назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия выясняются.