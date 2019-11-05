Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:06 — REGNUM В Свердловской области, водитель сбивший в Нижнем Тагиле школьницу, выплатит ей компенсацию морального ущерба в размере полумиллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С иском в суд обратился отец пострадавшей 14-летней девочки. В итоге Дзержинский районный суд удовлетворил требования истца. Ответчик обжаловал решение первой инстанции, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло днём 6 сентября 2018 года в Нижнем Тагиле. Водитель автомобиля «ВАЗ-21 074» сбил переходившую проезжую часть школьницу на улице Днепровская. В результате ДТП девочка получила многочисленные и сложные травмы, после чего проходила длительное лечение.

Отметим, что после дорожной аварии водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на алкоголь.