Нью-Дели, , 09:49 — REGNUM Шесть человек, в том числе пять сотрудников полиции, пострадали 5 ноября при взрыве на севере Индии. Об этом сообщает India Today.

По данным издания, взрыв произошел утром в городе Импхале, административном центре штата Манипур. Бомбу заложили в людном месте, возле рынка. Отмечается, что инцидент произошел в 150 метрах от полицейского участка.

Полиция ищет причастных к взрыву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 4 ноября на рынке в индийском Джамму и Кашмир в толпу на рынке бросили гранату. От взрыва погиб один человек, а также 18 получили ранения.