Тюмень, , 09:45 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет водитель, который отвлёкся на телефон и совершил смертельную аварию. Ему грозит наказание до трёх лет лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что рано утром 14 августа 2019 года 22-летний обвиняемый на Меrcedes-Benz в ходе движения хотел подключить сотовый телефон к зарядному устройству и проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрёсток улиц Дружбы и Мельникайте. Там его автомобиль столкнулся с Renault Logan, 18-летний водитель которого во время аварии получил смертельное ранение и скончался.

Водитель автомобиля Меrcedes обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Мужчина признал свою вину ещё в ходе следствия. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.