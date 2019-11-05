Серов, Свердловская область, , 09:43 — REGNUM Серовский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого 26-летнего жителя посёлка Восточный, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Гражданин признан виновным и приговорён к восьми годам и двум месяцам лишения свободы в колонии. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Отметим, что подсудимый своей вины не признал.

По версии следствия, преступление произошло в ночь с 11 на 12 февраля 2019 года. Подсудимый распивал со своим знакомым спиртные напитки, и в ходе попойки между ними возникла ссора. В итоге обвиняемый облил своего «обидчика» воспламеняющейся жидкостью и поджёг его.

В результате этого потерпевший получил тяжёлые ожоги (75%) и был доставлен в больницу города Серова. Врачи боролись за его жизнь, но в результате полученных тяжёлых травм мужчина вскоре скончался.