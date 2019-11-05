Новосибирск, , 09:42 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие выходные дни пожарные ликвидировали 99 пожаров, в 30 случаях — в жилом секторе. Такие цифры ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.Так, ночью 4 ноября в селе Венгерово загорелся частный дом. Возгорание, предположительно, произошло из-за неосторожности при курении. После тушения огня в помещении был обнаружен погибший мужчина. А утром того же дня в посёлке Чаны при пожаре в частном жилом доме погиб пенсионер. Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. С наступлением холодов в регионе началась разъяснительная работа с населением по предупреждению пожаров. В ежедневных подворовых обходах и раздаче памяток задействованы более 1,5 тыс. человек. По дамм ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, за прошедшую неделю — с 28 октября по 3 ноября — проведены около 26 тыс. подворовых обходов.