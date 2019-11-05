Лвембе, , 09:31 — REGNUM Радиоведущий, который помогал распространять информацию о борьбе с лихорадкой Эбола в ДР Конго, был убит в своем доме в северо-восточной части страны. Об этом передает VOA Africa со ссылкой на заявление представителей конголезской армии.

По информации радиостанции, к настоящему моменту не был установлен точный мотив данного убийства, произошедшего в городе Лвембе в неспокойном районе Итури, однако по предварительной версии трагедия произошла из-за того, что органы здравоохранения планировали ввести новую вакцину против болезни в ранее не затронутых вакцинацией районах ДР Конго.

Нападавшие убили 35-летнего Папи Мамбере Махамбу и ранили его жену перед тем, как поджечь их дом поздно вечером в субботу, 2 ноября, сообщил информационному агентству AFP генерал Роберт Яв, командующий войсками конголезской армии в городе Итури.

Представители Всемирной организации здравоохранения сообщают о прогрессе в сдерживании вспышки лихорадки Эбола в восточной части Демократической Республики Конго, но заявляют, что многие проблемы на пути к ее полной ликвидации все еще остаются. В ВОЗ сообщают, что число случаев заболевания Эболой в настоящее время составляет 3207, в том числе 2144 — с летальным исходом.

Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что он в значительной степени оптимистичен в отношении того, что работники по оказанию помощи взяли контроль над вспышкой Эболы в восточной части Конго. Но, по его словам, невозможно сказать, что вспышка закончилась.

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