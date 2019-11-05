Хабаровск, , 09:26 — REGNUM На одной из улиц Хабаровска произошло столкновение внедорожника LEXUS c трамваем, в результате которого пострадал семилетний ребенок, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Ребенок, находившийся в момент аварии в салоне внедорожника, получил травму живота. Примечательно, что он находился в специальном детском автомобильном кресле.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай ДТП с участием трамвая в Хабаровске. Иномарка столкнулась с трамваем в 2004 году, аналогичная история произошла в городе на Амуре в июне 2019 года.