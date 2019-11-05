Харбин, Китай, , 09:19 — REGNUM Все семеро шахтеров, оказавшихся под завалами угольной шахты в провинции Хэйлунцзян на севере Китая, были спасены, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Обрушение произошло 4 ноября утром по местному времени. Шахта принадлежит дочерней компании Longmei Mining Holding Group с штаб-квартирой в городе Шуаняшань провинции Хэйлунцзян. Все горняки в стабильном состоянии были доставлены в больницу для оказания первой помощи и лечения.

А вот их коллегам из Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая повезло меньше. В результате обрушения на полиметаллическом руднике два человека погибли на месте и еще 11 оказались под завалами.

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