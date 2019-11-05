Челябинск, , 09:13 — REGNUM В одном из детских садов Челябинска четырёхлетняя девочка получила травму. Её увезли в машине скорой помощи, пишут местные СМИ.

74.ru сообщает, что инцидент произошёл ещё 23 сентября в детсаду №422. Утром местная жительница отвела свою дочь в детсад, а в 12:26 по местному времени ей позвонила воспитательница и сообщила, что девочка отказывается от еды. Мать приехала в детсад и увидела дочь зарёванной и держащейся за голову.

В больнице, куда девочку госпитализировали, поставили диагнозы: ушиб головного мозга лёгкой степени, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мягких тканей головы. Ребёнок до сих пор продолжает лечение.

Сейчас по факту ЧП проверку проводит городское управление образования. С заведующей детсадом запрошена объяснительная.