Оренбург, , 09:06 — REGNUM Возле Оренбурга в ночь на 5 ноября произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По оперативным данным, на трассе «Обход города Оренбурга» Оренбургского района автомобиль «УАЗ-29 893» сбил насмерть пешехода. Мужчина шел по проезжей части в попутном направлении.

Пешеход скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

По данным Госавтоинспекции, за сентябрь в Оренбуржье зафиксировано 212 ДТП (снижение — 8,6%), в которых погибли 30 человек (снижение — 11,8%) и травмированы 279 человек (рост — 1,1%).