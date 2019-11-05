Иркутск, , 08:53 — REGNUM С начала года в результате восьми пожаров на территории Иркутской области погибли 13 детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, все возгорания произошли в деревянных частных домах из-за короткого замыкания электропроводки или неосторожного обращения с огнём.

Для предотвращения подобных происшествий в домах многодетных семей начали устанавливаться системы раннего обнаружения пожара. За десять месяцев 2019 года подобными устройствами оборудованы более 1,5 тыс. домов и квартир, а всего за четыре года — почти 6,5 тыс.

«Однако в нашем регионе реализация данного направления деятельности затруднена ввиду отсутствия механизмов выделения и освоения бюджетных средств для оборудования жилых помещений, не являющихся муниципальной собственностью», — отметил заместитель главного государственного инспектора Приангарья Александр Кузнецов.

По его словам, в результате приходится находить средства в том числе проводя благотворительные концерты.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из трагедий произошла 29 сентября 2019 года в селе Табарсук Аларского района. В деревянном доме, где проживала страдающая алкоголизмом женщина с двумя трёхлетними девочками-близнецами, начался пожар. Матери в этот момент дома не было. Погибшие дети были обнаружены в ходе тушения огня внутри жилища.

Читайте также: Пожар в Иркутской области унёс жизни трёхлетних девочек-близнецов