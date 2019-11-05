Екатеринбург, , 08:52 — REGNUM В Екатеринбурге водой затопило сквер Попова возле Главпочтамта. Как сообщает информационный портал Е1, это произошло из-за коммунальной аварии.

В пресс-службе «Водоканала» сообщили, что проинформированы об аварии на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Толмачёва. На место выехали ремонтные бригады, которые проведут отключение воды и устранят утечку.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году из-за коммунальной аварии зимой на улице Монтажников некоторое время был затруднён проезд для автомобилей.

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