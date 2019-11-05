Киселёвск, Кемеровская область, , 08:40 — REGNUM В Кузбассе задержали двоих подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, сообщает региональное управление СКР.

Напомним, Лаврентьев был застрелен ночью 31 октября 2019 года на территории своего частного дома. Рядом было обнаружено тело ранее судимого жителя Белово, занимавшегося одним из силовых видов спорта.

«В ходе осмотра места преступления обнаружены предметы, свидетельствующие о тщательной подготовке подозреваемых к разбойному нападению, а также боеприпасы. На части предметов обнаружены биологические следы, позволившие получить доказательства причастности к преступлению троих лиц, один из которых был застрелен», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемые — 49‑ и 35-летние жители города Белово — задержаны.

По версии следствия, один исполнял роль водителя, пока двое других находились на территории приусадебного участка экс-мэра Киселёвска.

Один из них отправлен под стражу, по второму вопрос об избрании меры пресечения будет решаться сегодня, 5 ноября.