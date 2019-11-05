Хабаровск, , 08:42 — REGNUM Дольщики многострадального ЖК «Алексеевская» опять митингуют в Хабаровске. Получить свои квартиры они не могут с 2015 года. Ни краевые, ни городские власти проблему решить не могут, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Некоторое время назад появился застройщик из Приморья, готовый достроить дом, но в обмен на получение земельного участка без аукциона. Но «уперся» губернатор края Сергей Фургал, который счел такой обмен недопустимым. При этом городские власти были не против.

Но решить вопрос без согласования с правительством края нельзя. Потом краевые власти согласились на предложение, но с условием, что инвестор переведет средства на счет арбитражного управляющего (первоначальный застройщик — банкрот). И только после этого возможно получение земельного участка без аукциона. Но такие условия не устроили застройщика из Приморья.

Пока проблема ЖКХ «Алексеевская» не решается никак, а дольщики продолжают митинговать — им просто больше ничего не остается.

Как сообщало ИА REGNUM, обманутые дольщики митингуют в Хабаровске не первый год. Некоторые дома в стадии почти полной готовности, удалось ввести в эксплуатацию, с остальными вопрос открыт.