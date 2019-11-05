Берёзовский, Свердловская область, , 08:38 — REGNUM В Свердловской области по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек, ведётся следствие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В дорожной полиции уточнили, что столкнулись два грузовых автомобиля «Вольво». По предварительным данным, 28-летний водитель одно из грузовиков не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего произошла авария. В результате ДТП погиб 52-летний водитель другого грузовика «Вольво».

Виновник дорожно-транспортного происшествия получил травмы и госпитализирован в больницу города Берёзовского.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером 4 ноября. Авария случилась на участке дороги Екатеринбург — Реж возле посёлка Лосиный Берёзовского района.

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