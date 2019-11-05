Уфа, , 08:31 — REGNUM Двое детей и женщина погибли во время пожара в жилом частном доме в Башкирии. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар произошел в селе Верхние Татышлы Татышлинского района. Там произошло возгорание одноэтажного жилого дома площадью 54 кв. метра.

Отмечается, что после того, как пожар бы потушен в пепелище были обнаружены погибшие, женщина 1990 года рождения и двое детей 2011 и 2017 годов рождения.

Кроме этого, во время пожара пострадали трое взрослых мужчин 1978, 1984 и 1998 годов рождения, которых госпитализировали в Татышлинскую центральную больницу.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства пожара устанавливаются.