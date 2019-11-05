Уфа, , 08:22 — REGNUM Два ребенка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП в Башкирии. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению пресс-службы ведомства, четыре легковых автомобиля и один грузовик столкнулись в Иглинском районе на 1504-м километре автодороги Самара — Уфа — Челябинск в 16:00 часов.

Жительница Уфы, управляя автомобилем Audi Q7, столкнулась с ехавшей в попутном направлении «Ладой-Гранта». От этого удара «Лада-Гранта» столкнулась с «Ладой-Приора», которая ехала впереди нее. После этого автомобиль «Лада-Гранта» выбросило на полосу встречного движения, где машина столкнулась с грузовиком Volvo. Потом «Гранту» отбросило на ехавшую в попутном направлении Toyota Land Cruiser 200.

Отмечается, что 32-летний водитель «Лады-Гранта» и его 32-летняя супруга госпитализированы с тяжёлыми травмами. Кроме этого, в ДТП пострадали семилетние девочка и мальчик.