Порто-Ново, , 08:08 — REGNUM Пираты похитили девять членов экипажа норвежского судна у побережья Бенина в Западной Африке. Об этом передает ВВС Africa.

Судно перевозило сернокислый кальций, минерал, используемый в качестве удобрения, и стояло на якоре, сказал владелец судна Джей Джей Угланд.

Оставшийся экипаж судна MV Bonita после пиратской атаки утром субботы, 2 ноября, уведомил местные власти о том, что судно пришвартовалось в Котону, крупнейшем городе Бенина, позднее в тот же день, говорится в заявлении Дж. Дж. Угланда.

Представители Международного морского бюро (IMB) утверждают, что Гвинейский залив — самая опасное место в мире с точки зрения пиратства. В последние месяцы в заливе было зарегистрировано несколько похищений, в том числе захват восьми членов экипажа принадлежащего Германии судна у берегов Камеруна в августе и похищение 10 турецких моряков у побережья Нигерии в июле. В этом году в общей сложности около 62 моряков были захвачены у берегов Нигерии, Гвинеи, Того, Бенина и Камеруна.

Хотя распространенность пиратства во всем мире значительно сократилась, оно не теряет популярности в Бенине, и существуют опасения, что этот район может составить конкуренцию Сомали с точки зрения угрозы судоходству, отмечают журналисты.

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