Магадан, Магаданская область, , 08:09 — REGNUM По прогнозам синоптиков жителей Магаданской области в среду, 6 ноября, ожидают сильный ветер со снегом, возможны чрезвычайные происшествия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Магадане, Ольском, Среднеканском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах в связи с непогодой предупреждают о возникновении ЧС со электроснабжением, налипанием снега на провода и деревья, снежные заносы. Есть вероятность сбоя в работе общественного транспорта, аварий и травматизма людей.

Магаданские синоптики на 6 ноября прогнозируют северо-восточный 15−30 м/с, снегопады.

Как сообщало ИА REGNUM, ноябрь во многих регионах страны начался с выпадения снега и минусовых температур. При этом синоптики настаивают на тёплом ноябре в регионах Дальнего Востока.