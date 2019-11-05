Омск, , 07:44 — REGNUM Жительница города Омска предстанет перед судом за мошенничество с квартирами в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Обвинительное заключение в отношении омички по ч.4 ст. 159 УК РФ утверждено. По версии следствия, женщина и её подельник (уголовное дело против него выделено в отдельное производство в связи с розыском), используя фиктивные правоустанавливающие документы, оформили право собственности на пять квартир на сумму более 14 млн рублей. Квартиры принадлежали Омскому речпорту. Речь идёт об ущербе в особо крупном размере.

Женщина не признала вину в предъявленном обвинении. Сделки с недвижимостью признаны недействительными. На имущество обвиняемой наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале главврач осуждена за хищение более 4,6 млн рублей.