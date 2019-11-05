Находка, Приморский край, , 07:26 — REGNUM В акватории, прилегающей к городу Находка, спасатели возобновили поиск моряка, пропавшего после взрыва на танкере «Залив Америка», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Спасательное судно с тремя членами экипажа на борту прибыло в район поиска. После взрыва, который произошёл на борту танкера 2 ноября, один из членов экипажа был выброшен за борт, что наблюдали другие члены экипажа. Ещё два матроса погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, компания-судовладелец танкера заявила, что выплатит семьям погибших по миллиону рублей, кроме того, семьи получат страховые выплаты после завершения расследования причин аварии.