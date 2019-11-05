Екатеринбург, , 07:22 — REGNUM В Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого грузовой автомобиль врезался в дерево на обочине. Как сообщает информационный портал Е1, авария произошла вечером 4 ноября на улице Металлургов.

По данным дорожной полиции, в результате ДТП водитель грузового автомобиля не пострадал. Также не пострадали и другие автомобили, двигавшиеся в это время по дороге.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние дни в Екатеринбурге и Свердловской области прошли обильные снегопады, а также происходят перепады температуры. В связи с этим дорожные условия значительно ухудшились — местами на покрытии сформировался гололёд. Региональная Госавтоинспекция неоднократно призывала водителей соблюдать предельную осторожность на дорогах.

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